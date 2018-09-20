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مرأة

يسرا تتألق بفستان الفراشة في الجونة .. صور

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:40 م
يسرا
يسرا
رشا عوني
خطفت النجمة يسرا الاضواء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي بدأت فعالياته منذ قليل للعام الثاني على التوالي.

وأبهرت الحضور بفستانها الأنيق والذي منحها إطلالة أصغر من عمرها.

وتالقت "يسرا" في فستان بالاسود مع الاصفر مرصع بتطريزات هادئة وانيقة ومزين على شكل فراشة على الظهر وهو من تصميم مصمم الازياء انطوان القارح.
يسرا تتألق بفستان الفراشة في الجونة .. صور
يسرا تتألق بفستان الفراشة في الجونة .. صور
يسرا تتألق بفستان الفراشة في الجونة .. صور

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