ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

خبراء بترول: تعاون مصر مع قبرص هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتوجه للتصدير

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مايكل عياد
مدحت يوسف:
  • مد خط غاز مع قبرص انتصار عظيم لمصر على تركيا
  • مصر مركز إقليمي للطاقة بالبحر المتوسط
أبو العلا: 
  • روشتة لتحويل مصر مركزا إقليميا للطاقة عقب تعاقد قبرص

ثمن خبراء البترول والثروة المعدنية من تعاون مصر مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحري لانتقال الغاز المسال بين الجانبين، مؤكدين أن تلك الخطوة تمنع أي محاولات خارجية لاستنزاف الثروات المصرية والاستحواذ علي حقوق الدولتين من الموارد الطبيعية.

وأكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، اتفاق مصر مع قبرص بشأن مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين، يثبت أن مصر هي المحور الإقليمي للطاقة في البحر المتوسط.

وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر هي الاتجاه الوحيد حاليا لكل إنتاج المتوسط من الغاز، خاصة وأن مثل تلك الإتفاقيات تهدم مخططات أي دول أخرى كانت تسعى للاستحواذ على إنتاج المتوسط ومروره عبرها.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن قبرص بعد توقيع الاتفاقية لن تلتفت لأي محاولات مد خطوط أخرى لأوروبا، نظرا لتكلفتها الرهيبة، وتحقيقها للمراد عبر بوابة مصر، مشيرا إلى أن الغاز الإسرائيلي واليوناني أيضا لن يجد منفذ سوانا، وهو طريقنا للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وأكد يوسف، أن إبرام مصر لاتفاقية مع قبرص بشأن بشأن مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، إلى محطات الإسالة بمصر، هو إنتصار لمصر ضد تركيا، وضربة جديدة للجانب التركي.

وأضاف أن إنتصار مصر يكمن في شقين، أولهما التأييد القوي لمصر بموجب هذا التعاقد من المؤسسات الأوروبية والبنوك الكبرى التي ستمول ذلك المشروع، على حساب الجانب التركي، وثانيهما إحباط أي مشروعات للجانب التركي حول ربط إنتاج الغاز بالبحر المتوسط عن طريقها بين الدول المنتجة والمستوردين.

وأوضح الخبير، أن حقل أفروديت ليس من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين التركي والقبرصي، حيث ان مناطق النزاع بشمال قبرص، وأفروديت وأغلب إنتاج قبرص من المنتجات البترولية في الجنوب، مشددا أن الإتفاق خلق أزمة للجانب التركي بكل تأكيد.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية أن العاصمة القبرصية نيقوسيا، شهدت توقيع الاتفاق بين كل من طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي.

وقال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولي، إن اتفاق مصر مع قبرص بشأن مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين، مفيد جدا، لكنه مفيد للجانب القبرصي والمستثمرين العالميين بشكل أكبر، موضحا أنه لو كان لدينا مفاوض جيد لكانت تعاظمت فوائدنا.

وأضاف "أبوالعلا" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الاتفاق من شأنه التأكيد للوصول لحل بشأن قضايانا التحكيمية الإقليمية وإسقاطها، مشيرا إلى أن أرباح مصر ستضاف على ذلك من رسوم المرور الغاز بمياهنا، فضلا عن تشغيل محطات الإسالة وإن كانت أرباحنا منها لا يتعدى 20% فقط.

وأوضح الخبير، أن مصر لن تستخدم الغاز القبرصي بالإنتاج المحلي، حيث نسلك في طريقنا للاكتفاء الذاتي من إنتاجنا، ومن ثم على مصر أن تحقق خطة تحويلها لمركز إقليمي للطاقة بالشكل الصحيح، فالأمر ليست لافتة ترفع بأننا سنكون كذلك فقط.

ووضع "أبوالعلا" روشتة صغيرة لكي يصبح الأمر واقعا، فأولا يجب أن يكون تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ليس هدف، وإنما أسلوب ننتهجه، ثانيا، أن أستفيد بـ25% من الغاز الذي يمر عبرنا بتحويله لقيمة مضافة بإقامة مصانع بتروكيماويات في منطقة قناة السويس، نقوم بتصدير منتجاتها، وخلق فرص عمل كثيفة من خلالها.

واختتم الخبير، بأنه بعدم تعظيم الاستفادة من ذلك الغاز، فإن الأمر لن يكون سوى لافتة يرفعها المسئولون بوجوهنا، وأن عليهم أن يفكروا بشكل أكثر إيجابية لذلك البلد الذي يستحق ذلك.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقا مع قبرص بشأن مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر، من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي، إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة

ترشيحاتنا

ارتباك في جدول الدوري بسبب مباراة الأهلي والهلال

المرور: غلق جزء من شارع 26 يوليو لمدة عام لهذا السبب

المدير الفني لمنتخب مصر يوجه ضربة قوية لعبدالله السعيد وشيكابالا

الإعلامية ميران ممدوح: الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيف .. فيديو

تركى آل الشيخ يعلق على مشاركة الأهلى فى السوبر المصرى السعودى

إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بكفالة 200 ألف جنيه فى التلاعب بالبورصة

محمد سعيد رسلان: لا يجوز تناول وزير الأوقاف بألفاظ خشنة ونابية

مي عمرتثير ضجة بفستان فضي لامع فى مهرجان الجونة السينمائي..صور

مباحث القاهرة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طبيبة النزهة

نصائح هامة للمواطنين قبل شراء أراضي أو عقارات..فيديو

الأهلي يستبعد صانع ألعاب الفريق من لقاء حوريا بسبب مخالفة اللوائح

كندة علوش تبرز حملها فى أغنية مهرجان الجونة السينمائى .فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

مربي خيول لـ صدى البلد: سعر الحصان يصل إلى 200 ألف جنيه

التضامن تستقبل ممثلي وزارات الشئون الاجتماعية بـ11 دولة عربية.. صور

الرئيس السيسي يوجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم في الحفاظ على الاستقرار

صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوريا رياضيا بمشاركة 120 متعافيا ببورسعيد.. صور

فيديو

وزيرة الثقافة تطالب بعمل مهرجان عالمي للموسيقى في الجونة
منى زكي: أول مرة أكون في لجنة تحكيم
الإعلامية نهى مصطفى: أؤيد التعارف والزواج عن طريق السوشيال ميديا
محافظ البحر الأحمر: القائمون على مهرجان الجونة السينمائي حققوا الحلم
عمرو وردة يشتبك مع نجم تشيلسي ويحصل على بطاقة صفراء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟