محافظ المنوفية يسدد مصروفات المدرسة لنجل سيدة من ذوي الاحتياجات



كما أمر المحافظ بتوفير سيارة لنقل مواطنة من ذوي الإحتياجات الخاصة لمسكنها مع تكفل المحافظة بتحمل المصروفات المدرسية لنجلها بالمرحلة الإعدادية نظرا لحالتها الصحية والاقتصادية.



و وجه المحافظ بصرف إعانة مالية لإحدى المواطنات من ذوي الإعاقة وفق بحث ميداني لمديرية التضامن الإجتماعي مع دراسة إمكانية توفير فرصة عمل مناسبة لها بالقطاع الخاص وفق مؤهلها العلمي وظروف إعاقتها .



كما وافق المحافظ علي نقل معلمة إلي مدرسة بمركز قويسنا نظرا لظروفها الإجتماعية والإقتصادية.



وفي ذات السياق أحال محافظ المنوفية عددا من طلبات المواطنين لمديرية التضامن الإجتماعي لصرف إعانات مالية وفق أبحاث ميدانية تحدد مدي استحقاقهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.



واحال المحافظ عددا من شكاوي المواطنين لإدارات التخطيط العمراني والتفتيش والمتابعة والمستشار القانوني والهندسي لدراستها علي الطبيعة وإبداء الرأي القانوني فيها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .



ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية علي التواصل المستمر مع المواطنين وأنه لا يوجد أحد فوق القانون و أنه لن يتواني في إتخاذ أي قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم .





التقى اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية بعدد من أبناء المحافظة حيث استمع المحافظ لأكثر من 70 طلبا وشكوي للمواطنين لمدة 5 ساعات موجها بسرعة حلها وفق اللوائح والقوانين المنظمة.حيث وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعي بضم طلب أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج الحماية المجتمعية تكافل وكرامة و التنسيق مع مؤسسة مصر الخير للتكفل بدفع قيمة الإيجار المستحق عن الشقة التي يسكنها نظرا لظروفه .