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فن

شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 10:03 م
70 صورة من مهرجان
70 صورة من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية
محمد نبيـل - أحمد البهى - تصوير علي الخشاب
حرص عدد كبير من الفنانين على حضور مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانية، والذى انطلق مساء اليوم.

وكان من أبرز الحضور: الفنان عادل إمام , يسرا , ليلى علوى ، منى زكى ، سميرة سعيد ، هانى رمزى ، جميلة عوض ، شريف منير ، غادة عادل ، هشام سليم ، محمد ممدوح ،ياسمين رئيس ، لبلبة ، مايا دياب ، هنا شيحا ،اروى جودة ، سوزان نجم الدين ، دينا الشربينى ، أسر ياسين ، انوشكا ، وغيرهم من الفنانين.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثانیة التي تعقد خلال الفترة من 20 إلي 28 سبتمبر الجاري، بحضور 450 من الشخصيات العامة ونجوم الفن المصريين والعرب والأجانب.
شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية
شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

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شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

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