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حوادث

ضبط بلطجي يستخدم بندقية خرطوش في ترويع المواطنين بالمنصورة

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:48 م
ضبط المتهم
ضبط المتهم
همت الحسينى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش يستخدمها فى ترويع المواطنين بمنطقة كفر البدماص.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن حملة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث ومعاونه النقيب أحمد محسن، من ضبط "محمد.ع.ف.ف"،21سنة، عاطل ومقيم كفر البدماص وبحوزته بندقية خرطوش.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للبندقية بقصد ترويع المواطنين وفرض السيطرة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

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