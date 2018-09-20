مدير أعماله يكشف : جميل راتب لا ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية .. فيديو

قال هاني التهامي، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، إن الفنان الراحل كان شخصا طيبا وبسيطا، قريبا من الناس، محبا لوطنه، مضيفا:" كان خايف على مصر وشعبها ودافع عنها كثيرا وكان يقف بجانب الدولة في أحلك الظروف".



وأضاف " التهامي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج " الحياة في مصر " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" جميل راتب عمره ما كان إخوان ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه صرح بأنه مع خروج الجميع بسلمية للتعبير عن رأيهم، رافضا استخدام العنف" .



وتابع:" الراحل كان كارها للعنف، وكان يفكر في أخر أيامه أن يصبح نباتيا للرفق بالحيوان من وجهة نظره".

