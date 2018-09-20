تعادل مثير 2-2 بين فياريال وجلاسكو رينجرز في دوري الأبطال

تعادل فريق فياريال الإسباني مع منافسة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، 2-2 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



سجل كارلوس باكا لاعب فريق فياريال الهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، ليضع منافسه جلاسكو رينجرز في مأزق طوال الشوط الأول ويخرج متقدما في الـ 45 دقيقة الأولى بنتيجة 1-0 .



وفي شوط المباراة الثاني سجل سكوت أرفليد هدف التعادل لصالح فريقه جلاسكو رينجرز في الدقيقة 67، بعد غياب عن تهديد مرمى الخصم.



ولم يغب فياريال سوى دقيقتين ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 69 عن طريق جيرارد مورينو.



وفي الدقيقة 76 سجل كايل لافيرتي هدفا مثيرا ليعادل النتيجة لفريقه ويحصد نقطة في دور المجموعات من البطولة.