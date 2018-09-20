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منوعات

اتفاق جديد بين براد بيت وأنجلينا ينهي عامين من الصراعات في المحاكم

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:44 م
صدى البلد
محمد علي
توصلا ممثلا هوليوود البارزان براد بيت وأنجلينا جولي بعدما أعلنا الطلاق في عام 2016، إلى اتفاق من أجل الأطفال.

وقالت صحيفة ميرور إن الزوجين السابقين توصلا إلى إمكانية عقد لقاء سري من أجل الأطفال.

ويظهر إن النجمين يطبقان بهذا قرار المحكمة التي سبق أن حكمت بأحقية براد بيت برؤية أطفاله لمدة 4 ساعات كل يومين.

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