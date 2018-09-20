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عبد الله النجار: قانون الأحوال الشخصية الجديد لم ينتقص من حقوق المرأة

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن النظر في تعديل قانون الأحوال الشخصية في غاية الأهمية، ويؤسس لاستقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع.

وأوضح النجار خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدى رزق ببرنامجه "نظرة" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن قوانين محكمة الأسرة متجددة مع تغير الزمان والوقائع، مؤكدا أن القوانين القديمة لم تعد ملائمة مع الوقت الحالي.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن القانون الجديد لم ينتقص بأي شكل من حقوق المرأة، ولكنه سوف يزيدها ويحافظ عليها، لأن المرأة أساس المجتمع وأحد أعمدته المهمة.

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