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رياضة

رابيد فيينا يهزم سبارتاك موسكو 2-0 في دوري أبطال أوروبا

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:50 م
رابيد فيينا
رابيد فيينا
عمرو ابوبكر
هزم رابيد فيينا النمساوي منافسه سبارتاك موسكو الروسي، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

غاب الفريقان عن التهديف في المباراة حتى الدقيقة 50، وتمكن فريق فيينا من تسجيل هدف أول في الدقيقة 51 عن طريق النيران الصديقة، بعد أن ارتدت الكرة من أرتيم تيموفييف لاعب سبارتاك موسكو في مرمى فريقه ليتقدم الفريق النمساوي بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 68 تمكن توماس مورغ من تعزيز الفوز بتسجيل هدف ثان لفريقه لتنتهي المباراة بفوز الفريق النمساوي بهدفين مقابل لا شيء.

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