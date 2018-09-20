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حوادث

ضبط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش في مطروح

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:55 م
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
نور محمود
تمكنت قوات الأمن بمطروح من ضبط عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها.

تلقي اللواء هشام نصر– مساعد وزير الداخلية – مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة الحمام بقيام "سعيد – ع – ا 22 سنة، مقيم الحمام، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطه وبحوزته (10) قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي (150جراما) تقريبا وسلاح ابيض "مطواه".

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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