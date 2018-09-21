فرقة ديسكو مصر تقدم سهرة موسيقية الأربعاء المقبل

تستعد فرقة ديسكو مصر لإحياء أجدد سهراتها الموسيقية فى القاهرة وذلك على أحد المسارح فى العجوزة، فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل.



وتعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الإندى سين بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعنى" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".