ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فرقة ديسكو مصر تقدم سهرة موسيقية الأربعاء المقبل

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تستعد فرقة ديسكو مصر لإحياء أجدد سهراتها الموسيقية فى القاهرة وذلك على أحد المسارح فى العجوزة، فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل.

وتعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الإندى سين بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعنى" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو

تصادم ميكروباص و8 سيارات أمام المستشفى السعودي الألماني.. صور

التخطيط: لا تعيينات حاليا في الجهاز الحكومي

إيطاليا تنشر 3 فرق عسكرية على الحدود الجنوبية لليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية

سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

حكم التردد فى صوم التطوع

هيئة قناة السويس تستعرض إنجازاتها الطبية خلال ندوة معا نحو صحة أفضل.. إنشاء مستشفى نمرة 6.. وحدة متكاملة للقلب .. توفير أحدث أجهزة علاج حصوات الكلى في 4 محافظات.. الأبرز

فرقة ديسكو مصر تقدم سهرة موسيقية الأربعاء المقبل

محافظ القليوبية: مصر تحتل المركز الأول في الموت المفاجئ

طارق شوقي يشرح نظام التعليم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي .. فيديو

وفاة زوجة على يد زوجها بعد علقة ساخنة إثر خلافات عائلية بالمحلة

شاهد .. تفاصيل واقعة السطو على فرع بنك الخليج في الكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصادم ميكروباص و8 سيارات أمام المستشفى السعودي الألماني.. صور

أفكار بسيطة لتسريحات شعر البنات قبل المدرسة..صور

شاهد .. 50 صورة من مهرجان الجونة السينمائي

3 أساقفة يشاركون في حفل تأبين العالم موريس تواضروس بالمركز الثقافى القبطى.. صور

فيديو

مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بالعاصمة اليوم .. فيديو
إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو
تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟