عودة الحركة المرورية للطريق الدولي الساحلي بكفر الدوار بعد انقلاب حمولة طمى .. صور

عادت حركة سير السيارات بالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب تساقط كميات كبيرة من الطمى المبلل من سيارة نقل بمقطورة أثناء عبوره على الطريق الدولي المؤدي إلى الطريق الصحراوي.



وكان المهندس عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، قد انتقل لمحل الواقعة بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فور علمه بالحادث وبرفقته اللواء مهندس أحمد مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار والعميد محمد بلبع ـ وكيل الحماية المدنية، والمقدم بهاء الكردي.



تم الاستعانة بلودر خاص بالوحدة المحلية وعدد 2 لودر "جهود ذاتية"، وإزالة كافة المعوقات والمخلفات ومسح الطريق وعودة حركة سير السيارات لطبيعتها من جديد، وذلك بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والشرطة.