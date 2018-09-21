الصحف السعودية: المملكة تحاصر فكر الإخوان في التعليم.. وبارزاني يدعو لتشكيل مجلس سياسات يضم كل القوى العراقية.. مخاوفات المعارضة السورية من وقوع قتال مع النصرة.. انهيار وقف النار في طرابلس

- الشرق الأوسط: السعودية تحاصر فكر الإخوان في التعليم

- الحياة: اتفاق إدلب بانتظار الآليات والمعارضة تخشى اقتتالا مع النصرة

- الرياض: مسئولون وعلماء باكستانيون يؤكدون الدور الريادي للمملكة لضمان وتماسك الأمة الإسلامية



سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على محاصرة السعودية لفكر الإخوان في التعليم وكذلك دعوة بارزاني لتشكيل مجلس سياسات يضم كل القوى العراقية.



الصحف اهتمت أيضا باتفاق إدلب وخوف المعارضة من وقوع اقتتالا مع النصرة وكذلك انهيار وقف النار في طرابلس في تحد لتحذيرات سلامة.



كما ركزت الصحف على تأكيد مسئولين وعلماء باكستانين بالدور الريادي للمملكة السعودية.



ونبدأ جولتنا من الصفحة الأولى لصحيفة "الشرق الأوسط"، حيث أكد وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى أمس أهمية مواجهة فكر تنظيم {الإخوان} في التعليم بالمملكة، قائلًا، إن وزارته تحاصر فئة قليلة من المدرسين الذين يحاولون تحويل الأنشطة الطلابية إلى منصة لتسويق أفكار «الإخوان».



وأضاف العيسى، أن المناهج الدراسية السعودية، بشكل عام، تخلو من أي إشكالات فكرية، مؤكدًا أن وزارته مهتمَّة بالتأصيل الشرعي في المناهج.



وتابع أن المناهج الموجودة تحمل قِيَم المجتمع السعودي، وتتوافق مع سياسة البلاد وثوابتها، مشيدًا بالاهتمام بالتزام المعلمين بالمنظومة التعليمية، للتوجهات والسياسات.



جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي للحديث عن تطوير المناهج الدراسية، عقده العيسى أمس بمقر الوزارة بالرياض، مؤكدًا أن المستقبل سيشهد تطورًا آخر في المنهج، خصوصًا في المحتوى العلمي، مشيرًا إلى أنه من خلال المنهج الدراسي، يتم عكس مضامين «رؤية 2030» في محتوى المنهج بما يتعلق بتوجهات الاقتصاد وملامح المستقبل.



وفي الصحيفة أيضا، دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إلى تشكيل مجلس أعلى للسياسات الاستراتيجية في العراق يضم كل القوى العراقية بما فيها الأحزاب الكردية.



ورأى بارزاني خلال مهرجان شعبي في أربيل استعدادًا للانتخابات الإقليمية نهاية الشهر، أن هذا المجلس «سيكون ضمانة لحفظ حقوق جميع المكونات العراقية، ومنع الانفراد بالقرارات».



وقال بارزاني، من جهة أخرى، إنه «ينبغي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق على ثلاثة أسس، هي الشراكة الحقيقية في صنع القرارات والتي يمكن ضمانها عبر تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية، والالتزام بمبدأ التوافق في تشريع القوانين، وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة».



وشدد الزعيم الكردي على الأهداف الأساسية لحزبه، وقال إنه «لن يحيد عنها ولن يغير من سياساته تبعًا للتغيرات في المنطقة».

واتهم الجهات الحاكمة في بغداد، بالسعي إلى نقل مشاكلها مع الإقليم إلى أوساط الشعب، لجعلها «صراعًا بين القوميات». واستطرد قائلًا: «لكن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، أظهرت أن العراقيين لا يريدون ذلك، لذلك عاقبوا بأصواتهم كل الوجوه التي آذت شعب كردستان».



ومن صحيفة "الحياة"، أوضحت أنه بعد ثلاثة أيام على توقيع روسيا وتركيا اتفاقًا يُجنب إدلب هجومًا واسعًا، أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن «تتجنب مناطق كثيرة الحرب» نتيجة الاتفاق، محذرة من احتمال أن «يندلع مزيد من القتال بين جماعات المعارضة المسلحة». وتزامنًا مع وصول قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى موسكو لعرض نتائج التحقيق حول إسقاط طائرة «إيل 20» مساء الاثنين الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا أغلقت المجالين الجوي والبحري في مناطق واسعة من الساحل السوري. وسعت تل أبيب إلى التخفيف من تداعيات الحادث على العلاقات مع موسكو، لكنها أكدت أنها ستواصل استهداف الوجود الإيراني في سورية، في وقت أبدت وزارة الخارجية الروسية تشددًا، وأعلنت أن معلومات جديدة عن حادث إسقاط الطائرة ستنشر قريبًا.



وكشف مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند أن روسيا وتركيا أبلغتا اجتماعًا أسبوعيًا لقوة العمل الإنسانية في سورية، بأن البلدين لا يزالان يعملان على تفاصيل خطتهما لتلافي هجوم كبير على محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، لكن يحدوهما التفاؤل. وقال إيغلاند: «دعونا روسيا وتركيا لتفسرا لنا فحوى الاتفاق»، مشيرًا إلى أن الرسالة الأساسية التي وصلت إلى الأمم المتحدة هي «نحن (روسيا وتركيا) متفائلون للغاية بقدرتنا على تحقيق الأمر لتفادي سفك الدماء والحرب الكبرى».



وعبّر مصدر بارز في المعارضة السورية عن مخاوفه «من اندلاع قتال بين فصائل الثورة في إدلب والعناصر المتشددة في هيئة تحرير الشام». وقال لـ «الحياة» إن «الفترة الحالية وحتى 10 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل حاسمة، فهي تتضمن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإخراج عناصر الهيئة من هذه المنطقة، ما يعني إعادة تموضع قد تسبب احتكاكات على الأرض».



وعن قدرة روسيا وتركيا على تنفيذ الاتفاق، قال المصدر: «ما كُشف هو خطة عامة تحتاج عملًا متواصلًا بين الطرفين على مستوى العسكريين والديبلوماسيين، وبالدرجة الأولى الاستخبارات»، موضحًا أن «العسكريين سيعملون على رسم حدود المنطقة العازلة، وتعزيز قوة نقاط المراقبة، وتسيير دوريات راجلة ومراقبة جوية للمنطقة لتثبيت وقف النار، فيما يعمل الديبلوماسيون وأجهزة الاستخبارات على إيجاد حلول للمقاتلين الأجانب الذين يصل عددهم إلى نحو ثلاثة آلاف موزعين ما بين النصرة وتنظيمات أخرى».



وقال: «الواضح أن الطرفين، بمساعدة إيران ودول أخرى، يجب أن يجدوا حلًا لعناصر النصرة الأجانب قد يتضمن ترحيلهم إلى بلادهم أو تسهيل انتقالهم إلى بلدان أخرى». وشدد على أن «المعطيات على الأرض ترجح كفة الفصائل المعتدلة المدعومة من تركيا التي تحظى بتأييد معظم سكان المنطقة».



ومن سوريا إلى ليبيا، أشارت الصحيفة إلى انهيار وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية، طرابلس، بعد ساعات قليلة من إعلانه إذ تجددت الاشتباكات بين اللواء السابع وكتيبة «ثوار طرابلس»، واستُخدم فيها سلاح الدبابات، في ما اعتُبر تحديًا لـ «تحذيرات» الموفد الدولي الى ليبيا غسان سلامة ومساعيه لتثبيت وقف النار.



بالتزامن، أَغلق مطار حقل الوفاء النفطي أبوابه أمس، بسبب احتجاجات عناصر تابعين لحرس المنشآت النفطية. وأفادت مؤسسة النفط الليبية في بيان بأن الحقل المملوك جزئيًا لشركة «إيني» الإيطالية، والذي ينتج نحو 40 ألف برميل يوميًا، سيُغلق إذا استمر إغلاق المطار.



وتجددت الاشتباكات في طرابلس أمس بعد ساعات على إعلان الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الوفاق، التزامها وقفًا للنار وامتثالها لكل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي. كما جاءت بعد أقل من 24 ساعة على ظهور الموفد الدولي إلى ليبيا على شاشة قناة «218»، وتجديده تحذيرات قوية أطلقها سابقًا في شأن الاشتباكات، والعمل على تثبيت وقف النار بين الأطراف المتصارعة.





ومن العاصمة، وبالتحديد من صحيفة "الرياض"، أشارت إلى أن مسئولين وعلماء باسكتانيين أكدوا الدور الريادي الذي تؤديه المملكة بقيادة الملك سلمان لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان وحدة وتماسك الأمة الإسلامية ودعم القضايا الإسلامية، مثمنين الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج والمعتمرين والعناية بالحرمين.



جاء ذلك في مؤتمر عقدته (حركة الدفاع عن الحرمين الشريفين) الباكستانية بالتعاون مع (جمعية أهل الحديث المركزية) الباكستانية اليوم في إسلام آباد بعنوان (العلاقات الأخوية بين جمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية)، تحت رعاية وزير الشؤون الدينية الباكستاني الدكتور نور الحق قادري ورئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور ساجد مير، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان حبيب الله بخاري، وكوكبة من العلماء ورؤساء الجمعيات الإسلامية وأعضاء البرلمان الباكستاني ورجال الفكر.



وقال قادري في كلمته بالمؤتمر إن لجمهورية باكستان علاقات تاريخية مع المملكة السعودية وتتميز هذه العلاقات بالتفاهم وتوافق الرؤى وذلك تماشيا مع حرص قيادتي البلدين على دعمها وتعزيزها خدمة للبلدين والشعبين.

