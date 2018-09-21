تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت فضائية "DMC" عبر برنامج "8 الصبح"، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم، كالآتي:
القاهرة: العظمى32 والصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 23
مطروح: 28 والصغرى 21
بور سعيد: 29 والصغرى 24
دمياط: 29 والصغرى 25
الإسماعيلية: 32 والصغرى 20
السويس: 32 والصغرى 21
بني سويف: 33 والصغرى 22
أسيوط: 33 والصغرى 21
القاهرة: العظمى32 والصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 23
مطروح: 28 والصغرى 21
بور سعيد: 29 والصغرى 24
دمياط: 29 والصغرى 25
الإسماعيلية: 32 والصغرى 20
السويس: 32 والصغرى 21
بني سويف: 33 والصغرى 22
أسيوط: 33 والصغرى 21