تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت فضائية "DMC" عبر برنامج "8 الصبح"، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم، كالآتي:

القاهرة: العظمى32 والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 23

مطروح: 28 والصغرى 21

بور سعيد: 29 والصغرى 24

دمياط: 29 والصغرى 25

الإسماعيلية: 32 والصغرى 20

السويس: 32 والصغرى 21

بني سويف: 33 والصغرى 22

أسيوط: 33 والصغرى 21

