ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 08:16 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
توك شو
عرضت فضائية "DMC" عبر برنامج "8 الصبح"، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم، كالآتي:
القاهرة: العظمى32 والصغرى 23
الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 23
مطروح: 28 والصغرى 21
بور سعيد: 29 والصغرى 24
دمياط: 29 والصغرى 25
الإسماعيلية: 32 والصغرى 20
السويس: 32 والصغرى 21
بني سويف: 33 والصغرى 22
أسيوط: 33 والصغرى 21

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

مايا دياب تقبل يد الزعيم عادل إمام

شوقى: تطوير المناهج وإثارة خيال الطلاب سيعلمهم بطريقة صحيحة رغم الكثافة.. فيديو

تعرفى على فوائد التونر والطرق الصحيحة لاستخدامه

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة السيارات بالقطامية

تعرف على 7 أعمال يوم الجمعة تغفر لك ذنوب أسبوع

حبس خادمة لاتهامها بقتل طبيبة داخل شقتها بالنزهة

الصين تحقق مع مسئول مسلم كبير بتهمة الفساد

كلام نهائي.. إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال

مصادر: اينوك الإماراتية تستأجر ناقلة واحدة على الأقل لتخزين وقود الطائرات

حكم تبييت النية في صوم التطوع

طريقة عمل الهامبرجر بأقل التكاليف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصادم ميكروباص و8 سيارات أمام المستشفى السعودي الألماني.. صور

أفكار بسيطة لتسريحات شعر البنات قبل المدرسة..صور

شاهد .. 50 صورة من مهرجان الجونة السينمائي

3 أساقفة يشاركون في حفل تأبين العالم موريس تواضروس بالمركز الثقافى القبطى.. صور

فيديو

مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بالعاصمة اليوم .. فيديو
إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو
تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟