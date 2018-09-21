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سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:11 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
هاجر هانئ
ظهرت الفنانة دينا الشربينى بإطلالة بسيطة، خلال حضورها مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

وحرصت دينا الشربيني،على إبهار جمهورها بإطلالة مختلفة عن المعتاد، من توقيع مصمم الأزياء الإيطالي Roberto Cavalli، إذ ارتدت فستان كحلي اللون مصنوع من خامة كشفت عن رشاقة قوامها، وتميز التصميم عند منطقة البطن بقماش الدانتيل الشفاف، وبلغت تكلفة الفستان 1450 جنيها استرلينيا أي ما يقرب من 34 ألف جنيه مصري.

وأطلت دينا الشربيني على جمهورها، بقصة شعر قصيرة ومختلفة عن المعتاد، واعتمدت على مكياج هادئ متناسق مع لون بشرتها، كما نسقت مع إطلالتها مجموعة من المجوهرات البسيطة.
سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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