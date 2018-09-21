تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو

عرضت فضائية "DMC" صباح اليوم "الجمعة"، عبر برنامج "8 الصبح"، تقريرًا خاصا بعدد من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بين المواطنين، والرد عليها.



وأشار التقرير إلى أن هناك شائعة خاصة بانقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة وتوقف حركة التشغيل، حيث نفت وزارة الطيران المدني الخبر، مؤكدة انتظام حركة الملاحة الجوية وحركة الطيران دون أي تأخيرات في موعد وصول أو مغادرة الرحلات.



ونفى التقرير كل ما يتعلق بشأن نقص حصص الدقيق المدعم ببعض المحافظات، حيث أكدت وزارة التموين عدم المساس بحصص الدقيق المدعم الخاص بالمحافظات، وعدم وجود أي نقص بها.



ونفت وزارة التربية والتعليم، صحة ما تردد بشأن الاستغناء عن عدد كبير من المعلمين خلال الفترة المقبلة بعد التطبيق المنظومة الجديدة، كما نفت وزارة المالية الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع نقدي.

