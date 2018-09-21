انفجار سيارة بمنطقة الفلكي بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لمعرفة السبب الحقيقي وراء انفجار سيارة بمنطقة الفلكي بتوريل بمدينة المنصورة، حيث انتقلت النيابة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة.



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية وقيادات الأمن العام والمباحث قد تفقدوا مكان الحادث عقب الانفجار مباشرة لمتابعة الوضع وذلك عقب تلقي إخطارا بوقوع انفجار سياره بمنطقة توريل ولم يسفر عن وقوع وفيات او اصابات.



تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



وأفاد مصدر أمني بأن أحد شهود العيان قال إن السيارة تتبع أحد أصحاب المحلات ومتواجده منذ يومين بشارع الفلكى وامام منزل منذ يومين.