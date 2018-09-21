بريطانيا تشكل قوة إلكترونية للتصدي لخطر روسيا

ذكرت شبكة سكاي نيوز أن بريطانيا ستزيد بشكل كبير قدرتها على شن حرب في الفضاء الإلكتروني بتشكيل قوة هجمات إلكترونية جديدة قوامها 2000 شخص.



وقالت سكاي إن القوة الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريبا ستمثل زيادة بواقع أربعة أمثال في مجموعة ينصب تركيزها على عمليات الهجوم الإلكتروني.



وأبلغ مصدر شبكة سكاي أن من المقرر أن تحصل القوة، التي ستضم مسؤولين من هيئة الاتصالات الحكومية وعسكريين ومتعاقدين، على تمويل بأكثر من 250 مليون جنيه استرليني.



ونقلت الشبكة عن مصدر ثان قوله إن الرقم قد يكون أكبر من ذلك.



وذكرت سكاي أن خطة وزارة الدفاع وهيئة الاتصالات تأتي في ظل تنامي الخطر الإلكتروني من روسيا وبعد أن استخدمت بريطانيا أسلحة إلكترونية لأول مرة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.