ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كاتب إسرائيلي يسب تل أبيب ويدعو للهجرة من إسرائيل

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 10:04 ص
صدى البلد
سمر صالح
قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الجمعة إن المؤسسة العربية للدراسات، فى بيروت، أصدرت ترجمة كتاب "أرض ميعادي، إسرائيل النصر والمأساة" للكاتب والصحفي الإسرائيلي آري شبيط الذي يسب تل أبيب ويدعو من خلال كتابه إلى الهجرة من إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكاتب هو أول إسرائيلي نشر مقالات عام 1982 يناهض فيها حركة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكتابه يقدم رؤى جديدة للصراع على الأرض والتاريخ، ولذلك حقق مركزا متقدمًا على قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في العالم ولمدة طويلة بحسب ما أورده المترجمان الأردنيان عماد الحطبة ووسام عبد الله كما حاز على العديد من الجوائز.

ونوهت الصحيفة إلى أن آري شبيط هو أحد النقاد الجذريين لتوجهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وللكثير من الممارسات الصهيونية، وهو شديد التأييد للتوصل إلى اتفاقيات سلام تؤدى لقيام دولة فلسطينية وإخلاء المستوطنات الصهيونية فى الضفة الغربية.

وكان من أبرز ما كتبه أري شبيط فى مقالته المعنونة "أسبوع الإرهاب اليهودي" فى ديسمبر عام 2015، حين أدان حرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وفى مقال آخر له عام 2017، دعا صراحة إلى مغادرة جماعية للإسرائيليين سواء من المستوطنات أو من كيان "إسرائيل" نفسه والهجرة إلى الخارج.

وقال أري شبيط "يمكن أن يكون كل شئ ضائعًا، ويمكن أننا اجتزنا نقطة اللاعودة، ويمكن أنه لم يعد من الممكن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق السلام، ويمكن أنه لم يعد بالإمكان إعادة إصلاح الصهيونية وإنقاذ الديمقراطية وتقسيم البلاد، إذا كان الوضع كذلك، فإنه لا طعم للعيش في البلاد، وليس هناك طعم للكتابة في "هآرتس" ولا طعم لقراءة "هاآرتس" يجب فعل ما اقترحه "روغل ألفر" قبل عامين، وهو مغادرة البلاد"، أي فلسطين المحتلة.

ترشيحاتنا

حبس خادمة لاتهامها بقتل طبيبة داخل شقتها بالنزهة

شاهد .. تفاصيل واقعة السطو على فرع بنك الخليج في الكويت

الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

الضرائب العقارية: لا إعفاء للمصانع من الضريبة

إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو

مبعوث السلام أمام مجلس الأمن: غزة ستنفجر في أي لحظة

انتقادات عبر فيسبوك لفستان إيناس الدغيدي في مهرجان الجونة

طارق شوقي يشرح نظام التعليم الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي .. فيديو

طريقة عمل الهامبرجر بأقل التكاليف

تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو

مايا دياب تقبل يد الزعيم عادل إمام

أمينة خليل تظهر بإطلالة مختلفة في مهرجان الجونة السينمائي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصادم ميكروباص و8 سيارات أمام المستشفى السعودي الألماني.. صور

أفكار بسيطة لتسريحات شعر البنات قبل المدرسة..صور

شاهد .. 50 صورة من مهرجان الجونة السينمائي

3 أساقفة يشاركون في حفل تأبين العالم موريس تواضروس بالمركز الثقافى القبطى.. صور

فيديو

مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بالعاصمة اليوم .. فيديو
إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو
تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟