تعرف على الحركة المرورية بالعاصمة اليوم .. فيديو

قال اللواء أحمد هاشم، الخبير المروري، أن هناك إغلاقا جزئيا لكوبري 15 مايو للقادمين من محافظة القاهرة لمطلع الكوبري، من أمس الخميس في تمام الساعة الثانية عشر، ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم فتحه في تمام الساعة السادسة صباحًا يوم الأحد، نظرًا لأعمال إصلاح فواصل معدنية،مشيرا إلى انتشار الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية وكاميرات المراقبة لملاحظة الحالة المرورية بمنطقة الأعمال.



ونوه "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية" إلى أن هناك غلقا جزئيا لكوبري 6 أكتوبر، منذ الثانية عشر مساء أمس، وحتى السادسة صباحًا من الأحد المقبل، نظرًا لإصلاح فواصل معدنية بمطلع الكوبري أمام وزارة المالية.



وأشار "هاشم" إلى أنه تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى كافة المحافظات بالمرور على المدارس وإقامة حرم أمني حولهم، في إطار توجيهات وزير الداخلية بتشديد التأمين الخاص بالمدارس.

