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اقتصاد

رويترز: اينوك الإماراتية تستأجر ناقلة واحدة لتخزين وقود الطائرات

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
رويترز
قالت عدة مصادر في قطاع النفط إن شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) استأجرت ناقلة واحدة على الأقل لتخزين وقود الطائرات من أجل ضمان استقرار الإمدادات لشركات الطيران في دبي، حيث تسببت عقوبات أمريكية منتظرة على إيران في تقليص قدرتها على الوصول إلى اللقيم اللازم لإنتاج وقود الطائرات.

ووفقا لاثنين من سماسرة السفن، استأجرت اينوك الناقلة العملاقة بورتمان سكوير آند إن.إس أفريكا لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما مع خيار لتخزين منتجات النفط.

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