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أخبار العالم

مجلس الأمن القومي الإثيوبي: ليس لدينا قلب في التعامل مع المخربين

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أكد مجلس الأمن القومي الإثيوبي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والمناسبة للوفاء بمسؤولياتها في ضمان سيادة القانون وسلامة مواطنيها، على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها بعض أحياء العاصمة الإثيوبية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية،وجه المجلس تحذيرا لكل من شارك في عمليات التخريب في البلاد متحدثا بوضوح عن الأنشطة غير القانونية وغير الإنسانية التي حدثت في ضواحي مدينة أديس أبابا .

وأضاف المجلس في بيان له: "ليس لدينا قلب يتسامح مع الشغب".

وأشار البيان إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإجراءات الصارمة لضمان شعور المواطنين بالأمان. وأضاف البيان على مدى الأشهر الخمسة الماضية ، تم القيام بالكثير من العمل لتوسيع الديمقراطية في البلاد. وقد دفع هذا الشعب للمساهمة بشكل أكبر في تطلعات الأمة والمساهمة في تنمية البلاد، ومع ذلك من المهم إدراك أن بناء نظام ديمقراطي لا يتجاوز سيادة القانون.

وأكد مجلس الأمن القومي أنه مستعد لاتخاذ أي إجراء قانوني وغير مشروط ومناسب للتصدي لحكم القانون وسيادة دولة القانون، وشدد المجلس على أنه يجب أن يعرف كل مواطن إثيوبي، بأن رجال الأمن ليس لديهم قلب يتحمل ما يحصل في البلاد، لابد أن نعطي التأمين للمواطنين وان الحكومة تأخذ بعد هذا خطوات لازمة حتى لاتتكرر هذه الأعمال البشعة.


ووقعت أعمال شغب في حي برايو بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أسفرت عن مقتل 26 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، ولفتت الوكالة إلى أنه تم القبض على 5 بنادق كلاشينكوف و12 مسدسا خلال التفتيش والقبض على 46 شخصا من المتهمين في هذا الشغب والمسؤولين الكبار لعدم أداء واجبهم بشكل مطلوب.

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