مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو

قال اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للشرطة يؤكد أن الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد "الباز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية" اليوم، أن الرئيس يسعى إلى الوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل حتى ننطلق إلى ماهو أفضل للمواطنين أجمع.



وأشار"الباز" إلى أن الرئيس "السيسي" من خلال هذا الاجتماع أعطى رسالة للمصريين وللعالم العربي أجمع، أننا نتصدى وبكل قوة للإرهاب وضد ما يشوه إسلامنا الحثيث، الأمر الذي يغير الصورة التي صدرتها الجماعات الإرهابية للخارج.



