ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 10:02 ص
الرئيس السيسي والمجلس
الرئيس السيسي والمجلس الأعلى للشرطة
توك شو
قال اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للشرطة يؤكد أن الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "الباز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "الفضائية الأولى المصرية" اليوم، أن الرئيس يسعى إلى الوصول إلى مرحلة الاستقرار الكامل حتى ننطلق إلى ماهو أفضل للمواطنين أجمع.

وأشار"الباز" إلى أن الرئيس "السيسي" من خلال هذا الاجتماع أعطى رسالة للمصريين وللعالم العربي أجمع، أننا نتصدى وبكل قوة للإرهاب وضد ما يشوه إسلامنا الحثيث، الأمر الذي يغير الصورة التي صدرتها الجماعات الإرهابية للخارج.

ترشيحاتنا

حكم تربية الكلب فى المنزل

حبس خادمة لاتهامها بقتل طبيبة داخل شقتها بالنزهة

فرقة ديسكو مصر تقدم سهرة موسيقية الأربعاء المقبل

تعرف على الفرق بين فوائد ومكونات الفلفل الأخضر والأحمر

مصادر: اينوك الإماراتية تستأجر ناقلة واحدة على الأقل لتخزين وقود الطائرات

كلام نهائي.. إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال

أبرز فيديوهات التوك شو: مصطفى بكري يفجر مفاجأة في واقعة سارق الزي المدرسي..ويسرا عن إطلالتها بمهرجان الجونة: لو بتجوز النهارده ما كنتش هبقى كده..وآخر طلبات جميل راتب قبل رحيله عن دنيانا

برلمانية: أعداد المهاجرين غير الشرعيين في تناقص مستمر

مبادرة إنسانية لعلاج قلوب الأطفال.. نبضات شعاع أمل يخرج من جامعة كفر الشيخ

مبعوث السلام أمام مجلس الأمن: غزة ستنفجر في أي لحظة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

مجلس الأمن القومي الإثيوبي: ليس لدينا قلب في التعامل مع المخربين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تصادم ميكروباص و8 سيارات أمام المستشفى السعودي الألماني.. صور

أفكار بسيطة لتسريحات شعر البنات قبل المدرسة..صور

شاهد .. 50 صورة من مهرجان الجونة السينمائي

3 أساقفة يشاركون في حفل تأبين العالم موريس تواضروس بالمركز الثقافى القبطى.. صور

فيديو

مصطفى الباز: الملف الأمني يتصدر أولويات الرئيس السيسي.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بالعاصمة اليوم .. فيديو
إلهامي الزيات: حصول مطار الأقصر على المركز الأول إفريقيا أمر يدعونا للفخر..فيديو
تعرف على حقيقة الاستغناء عن المعلمين في المنظومة الجديدة .. فيديو
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟