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الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:29 م
صدى البلد
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
وسط الدلتا 23 32
الإسكندرية 23 30
بلطيم 23 29
مطروح 20 28
السلوم 18 28
سيوة 21 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
العريش 20 31
رفح 19 30
الإسماعيلية 20 33
السويس 22 33
رأس سدر 22 32
نخل 17 32
نويبع 25 33
طابا 21 32
كاترين 17 34
الطور 23 31
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 28 33
الفيوم 24 33
بنى سويف 24 33
المنيا 22 33
أسيوط 21 35
سوهاج 23 36
قنا 24 38
الأقصر 23 40
أسوان 26 40
أبوسمبل 26 38
الوادى الجديد 21 37
شلاتين 27 37
ابو رماد 28 36
راس حدربة 29 35
حلايب 29 34


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 43
المدينة 30 44
الرياض 25 41
المنامة 31 38
أبوظبى 30 40
الدوحة 29 38
الكويت 30 46
دمشق 14 33
بيروت 24 30
عمان 15 30
القدس 18 28
غزة 23 30
بغداد 24 43
مسقط 27 33
صنعاء 12 28
الخرطوم 28 38
طرابلس 24 31
تونس 21 28
الجزائر 19 26
الرباط 19 34
نواكشوط 26 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 11 29
اسطنبول 17 27
اسلام اباد 22 34
نيودلهى 25 28
جاكرتا 25 34
بكين 13 23
كوالامبور 23 31
طوكيو 22 29
أثينا 18 30
روما 18 28
باريس 13 18
مدريد 18 33
برلين 09 17
لندن 11 16
مونتريال 09 31
موسكو 15 26
نيويورك 16 24
واشنطن 17 27

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