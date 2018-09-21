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حجازي: نحتاج إنشاء صندوق سيادي يمول المشروعات المصرية في إفريقيا.. فيديو

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:47 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: عز حسين
اقترح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنشاء صندوق سيادي يموّل المشروعات والاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، لفتح الآفاق أمام الاستفادة من ثروات القارة السمراء.

وقال «حجازي»، خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري، عودة الروح لعلاقات مصر بإفريقية، ونعني عودة إرادة الدولة ممثلة في رئيسها، كما أن التعامل مع الدول الإفريقية بدبلوماسية القمة يحسم العديد من القضايا وتخلق مناخا من الثقة والأمن والاطمئنان، والإرادة السياسية.

وأضاف: نأمل أن يكون لمصر مبادرة اقتصادية رئيسية في إفريقيا، فلا نكتفي بالحديث عن مصر التاريخ والجغرافيا وفي العلاقة مع إفريقيا، ولكن ننتقل إلى أدوات العصر الحديث في التعامل مع أسواق القارة، خصوصا الأسواق ذات الحاجة إلى البعد التنموي.

وتابع: يجب أن نسعى إلى مبادرة كالمباردة الصينية إلى إفريقيا والتي وصلت إلى 60 مليار دولار منهم 15 مليار منحة، بالإضافة إلى 50 ألف منحة تدريبية و50 ألف منحة تعليمية، وأيضا هناك مباردة للهند تجاه إفريقيا بـ5 - 10 مليارات، وأيضا هناك مبادرة لكوريا الجنوبية، ومبادرة تركيا، ومبادرة لروسيا والمبادرة الفرنسية وأيضا المبادرة الأمريكية.

وأوضح أن المقصود هذه المبادرة التي ندعو إليها هو إنشاء صندوق يمول مشروعات الشركات المصرية في إفريقيا، وذلك وفقا لاحتياجات القارة، بالإضافة إلى دور الدول في حل النزاعات السياسية، هناك أيضا دور تنموي هام جدا، فمصر إذا كانت تقدم معونات فنية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلا أن المقصود حاليا هو فتح المجال للشركات المصرية عبر ربوع القارة بتمويل مصري يأخذ في الاعتبار احتياجات القارة لقروض ميسرة لكن يتيح فرصة لشركاتك للعمل بالإسناد المباشر، لأن التمويل سيكون مصريا، وبالتالي فإن الشركات الموجودة فعليا في إفريقيا سيتسع نشاطها والشركات التي تخشى الدخول إلى إفريقيا ستتشجع، وسيمثل نقلة نوعية في علاقات مصر وإفريقيا، وستكون علاقات لا تنقصها الثقة ولا ينقصها الاطمئنان لأجندة مصر الساعية لأجل صالح وأمن الدول الإفريقية.
حجازي: نحتاج إنشاء صندوق سيادي يمول المشروعات المصرية في إفريقيا.. فيديو
حجازي: نحتاج إنشاء صندوق سيادي يمول المشروعات المصرية في إفريقيا.. فيديو
حجازي: نحتاج إنشاء صندوق سيادي يمول المشروعات المصرية في إفريقيا.. فيديو

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