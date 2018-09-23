بعد 40 عاما على كامب ديفيد.. هل سعى السادات للسلام بمفرده.. الرئيس الراحل كان يائسا من التعامل مع أمريكا.. وفهم توازن القوى بين مصر وإسرائيل

بعد مرور أربعين عامًا على توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، بقيت الحواجز بين العالم العربي وإسرائيل مثل أي وقت مضى، حتى مع الاتفاق التاريخي واتفاقياته الناتجة، حيث وقع الرئيس المصري آنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، اتفاقيات كامب ديفيد، في 17 سبتمبر 1978.



- مكان كامب ديفيد

أكثر من 50 عامًا، كلما سعى الرؤساء الأمريكيون إلى الحصول على الخصوصية، سعوا إلى الحدود الهادئة من كامب ديفيد، وهو المنتجع الرئاسي الذي اندلع في جبال كاتوكتين بولاية ماريلاند، وتقع كامب ديفيد على بعد 30 دقيقة بالطائرة الهليكوبتر من البيت الأبيض، وفقًا لـ"gulfnews".



استُخدم المخيم لأول مرة من قبل الرئيس المريض روزفلت، هربًا من الحرارة والضغوط السياسية للمدينة، التي أعادت تسمية المعسكر باسم USS Shangri La ، ثم قام الرئيس دوايت أيزنهاور لاحقًا بتغيير اسمه إلى كامب ديفيد تكريمًا لحفيده، ديفيد ايزنهاور.



ما هو تراث كامب ديفيد؟

أوضح المؤرخ الأمريكي ديفيد ليش، مؤلف كتاب "الصراع العربي الإسرائيلي، أوضح أن اتفاقية كامب ديفيد أنهت الصراع العربي الإسرائيلي في شكله الأصلي، وكانت درجة تأثر الدول العربية مثل سوريا والعراق إلى حد كبير.



ماذا كان رد فعل العالم العربي؟

بعد أقل من عام من قيام السادات بزيارته التاريخية التي استمرت ثلاثة أيام للقدس المحتلة ، حيث تحدث في الكنيست الإسرائيلي، أخذت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية العالم العربي عاصفة، حيث تم طرد مصر من جامعة الدول العربية، التي نقلت مكاتبها إلى مدينة تونس، وعلقت كل من العراق وسوريا والجزائر وليبيا وجنوب اليمن العلاقات الدبلوماسية مع مصر، في حين بدأت الولايات المتحدة بإرسال حزمة مساعدات سنوية إلى القاهرة، التي تبلغ حاليًا 1.6 مليار دولار (5.88 مليار دولار) سنويًا.



ماذا حدث بعد توقيع الاتفاق؟

تم الترحيب بالسادات من قبل الغرب والاسرائيليون كصانع سلام، وانتقده بعض القوميين العرب بعد يومين من التوقيع الرسمي، وتم التصديق على الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء المصري، وفي 28 سبتمبر من قبل الكنيست الإسرائيلي.



في يناير 1980، تم تطبيع العلاقات بين الأعداء السابقين، وفي فبراير وصل السفير الإسرائيلي إلى القاهرة ومصر، في نفس الشهر، وألغى البرلمان المصري جميع إجراءات المقاطعة ضد إسرائيل، وكلها كانت متوقفة منذ أيام الملك فاروق، وفي مارس ، بدأت الرحلات التجارية تعمل بين القاهرة وتل أبيب.



ما هو تأثير اتفاق السادات؟

في أكتوبر 1981 ، قُتل السادات على أيدي متطرفين دينيين في القاهرة، كرد مباشر على كامب ديفيد، حيث تم إطلاق 37 طلقة على الزعيم المصري أثناء حضوره عرضًا عسكريًا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا، من بينهم السفير الكوبي، وعماني، وكاهنًا قبطيًا.



لم يعش السادات طويلًا بما يكفي لرؤية رحيل قوات الاحتلال الإسرائيلي من سيناء في أبريل 1982، قاطعت جميع الدول العربية جنازة السادات باستثناء السودان، والصومال، وعمان، في تناقض حاد مع الهستيريا والحزن اللذين تغلبا على العالم العربي قبل 11 عاما، عندما كان سلف السادات جمال عبد الناصر قد توفى في سبتمبر 1970.



ما الأحداث التي أدت إلى الاتفاق السري؟

كان اتفاق السلام نتيجة 14 شهرا من الدبلوماسية السرية، التي حققت نجاحا من جانب الرئيس كارتر، ورفض السماح للزعيمين بمغادرة كامب ديفيد ، قبل الاتفاق على صفقة من شأنها أن تمكن إسرائيل من العيش في سلام وترى أنها تتخلى عن جميع الأراضي المحتلة من عام 1967 إلى الحكومة المصرية.



وفقا لمؤرخين مصريين حديثين، لم يكن لدى السادات الكثير من المحبة تجاه بيجن ونادرا ما كان على اتصال مباشر به، مما أجبر كارتر على القيام بالكثير من الإدارة الجزئية، وغالبا ما كان يحمل الرسائل بينهما.



لماذا وافق السادات على السلام مع إسرائيل؟

بعد أن انفصل السادات عن الاتحاد السوفياتي، كان يائسا من التحالف مع الولايات المتحدة، ورغب في الحصول على أموال لإنعاش اقتصاد بلاده المذهل، لم يُسمح بأي وسائل إعلام في كامب ديفيد، الأمر الذي ساعد كلا الجانبين بالمحادثات المباشرة وتقديم التنازلات.



"في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة السلام مع إسرائيل، كانت مصر قد أكملت انتقالها من المدار السوفييتي إلى المدار الأمريكي، وبالتالي تعاملت أشد ضربة لمحاولات على مدى عقود من قبل الاتحاد السوفييتي السابق لتأسيس مجال نفوذ في المنطقة.



ماذا كسبت الولايات المتحدة من الاتفاق؟

كان تحويل مصر إلى حليف أمرًا حيويًا بالنسبة للولايات المتحدة، حسبما قال إسب ، ففي ظل الانهيار شبه المتزامن لنظام الشاه في إيران، الذي كان حتى ذلك الحين أقوى حليف للولايات المتحدة في المنطقة.



هل حقق الاتفاق في الواقع أي شيء؟

"بالنسبة للسادات وكارتر، كانا ينظران إلى المعاهدة على أنها بداية، نموذج يمكن أن يتبعه الزعماء العرب الآخرين"، كما قال المؤرخ ليش، لكن بالنسبة لـ بيجن ، "كانت المعاهدة أكثر من نهايتها لقد قامت إسرائيل بدورها ورضت قرارات الأمم المتحدة.



وبحسب البروفيسور هلال خشان من الجامعة الأمريكية في بيروت، فإنه من غير المحتمل إلى حد كبير أن السادات كانت لديه فرصة للحصول على صفقة أفضل بكثير: "لقد فهم السادات توازن القوى بين مصر وإسرائيل وأدرك تمامًا أنه لا يستطيع الاعتماد على ضغوط أمريكية جدية لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات مذهلة".



حقيقة أنه حتى بعد مرور 40 سنة على كامب ديفيد، لم ينجح الفلسطينيون في تحقيق الدولة، بينما بقيت مرتفعات الجولان في أيدي الإسرائيليين بقوة، تشهد على فهم السادات للحقيقة المحزنة للجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط التي ازدادت سوءًا منذ ذلك الحين. "أخبر خشان غلف نيوز .



يوافق ليش: "إن النتيجة النهائية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ليست كلها سيئة، يمكن قول شيء إيجابي واحد على الأقل: لقد استمرت المعاهدة طوال هذه السنوات على الرغم من العديد من المطبات على الطريق، وإذا كانت الدولة الأقوى في العالم العربي قد فعلت ذلك ، فلماذا لا يفعل الآخرون؟

