استعدادات مكثفة لتنفيذ مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية في المحافظات..الكشف والعلاج مجانا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .. تجهيز مراكز الفحص وإعلان المواطنين برسائل على الهواتف

تجهيز 407 مراكز فحص لبدء حملة مسح فيروس سي بالبحيرة

دمياط تعلن جاهزيتها لتنفيذ مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سي

صحة الفيوم تستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

عقد دورات تدريبية للمشاركين في المبادرة وندوات توعوية للمواطنين



يجرى العمل على قدم وساق بمديريات الصحة في المحافظات لبدء فعاليات حملة المسح الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر أن تبدأ أكتوبر المقبل.



قال الدكتور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم تجهيز 407 مراكز لفحص مرضى فيروس سى فى 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة، مشيرا إلى إعلان المواطن برسالة على الموبايل الخاص به لتحديد موعد ومكان الكشف عليه، لافتا إلى تكثيف كافة الجهود المبذولة للقضاء على كافة الأمراض المتوطنة بمراكز المحافظة خاصة الفيروسات الكبدية.



وأعلن وكيل صحة البحيرة عن علاج 100 ألف مريض بفيروس سى من أهالي المحافظة، مشيرا إلى عدم وجود قوائم انتظار داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة وان محافظة البحيرة هي أولى محافظات الجمهورية في القضاء علي قوائم انتظار فيروس سي.



وأوضح وكيل صحة البحيرة أن حملات المسح الشامل لفيروس سى وسيلة لاكتشاف المصابين بفيروس سى وخفض نسب الإصابة، مشيرا الى تحويل من يثبت إصابته إلى وحدات علاج الفيروسات الكبدية التابعة للجنة القومية أو الهيئة العامة للتأمين الصحى لعلاجه مجانا موضحا أن الحملة تعمل أيضا على اكتشاف الأمراض الغير سارية بالمواطنين والتى تضم مرض" السكر، الضغط النحافة، السمنة المفرطة "لعلاجها حتى يصل المرضى إلى صحة جيدة.



كان الدكتور علاء عثمان وكيل الوزارة، عقد اجتماعا موسعا بحضور الدكتور يسري بيومي وكيل المديرية والدكتور عماد حمدي مدير الشئون الوقائية والدكتور مصطفي عبد المعطي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وذلك لشرح خطة العمل خلال حملة المسح الشامل لفيروس سى وتوزيع دور كل مسئول فى الحملة وتذليل اى عقبات قد تعرقل سير العمل.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة العامة للمديرية وآلية تنفيذ المبادرة وخطط عمل الفرق الفرعية بالإضافة إلي تشكيل لجنة عليا بالمديرية لمتابعة التجهيزات واستعداد الإدارات والتنسيق بينها وأن هذه اللجنة منوط بها التأكد من جودة عملية المسح حين البدء فى المبادرة وإعداد التقارير الخاصة بالمبادرة ولحين الانتهاء من عملية المسح الشامل.



كما نظمت الإدارات الصحية بالفيوم، تدريبا للعاملين على الكشف عن فيروس سي والأمراض السارية (سكرـ ضغط ـ سمنه) والمقرر أن يبدأ العمل بها أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية نوفمبر، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية والقضاء على فيروس سى بحلول العام 2020.



تأتي هذه التدريبات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة أمال محمد هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم وإشراف الدكتورة أمل السيد أمين مدير الإدارة الصحية بمركز أبشواى.



وأكدت الدكتورة آمال هاشم وكيل الوزارة، ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، مشددة على تكثيف جهود الرائدات الصحيات حتي تغطي الحملة أكبر شريحة من المواطنين.



كما قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط إن المديرية تجري استعدادتها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وذلك بعقد عدد من الندوات التوعوية للمواطنين وذلك بالتنسيق مع مراكز الإعلام بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى.



وأضاف "الخطيب" أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمشاركين في المبادرة بالإضافة إلى خطوات العمل بالمبادرة للأمراض غير المعدية، وذلك لتدريبهم عملى لاستخدام كواشف فيروس سى، وبيان لإدخال بيانات المترددين ومهارات التواصل مع المريض.



ولفت إلى أن المسح الصحى الشامل للكشف عن فيروس سى سيشمل الفئات الأقل من 18 سنة، وستبدأ فى أول أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المجتمع المدنى ستشارك فى المسح، وجميع الكشوفات مجانا.



وأوضح أنه سيتم توجيه رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين تحتوى على نصوص ومواد توعوية للوقاية من فيرس سى، والأمراض غير المعدية مثل السكر والسمنة والضغط، مشيرا إلى أن العلاج متوفر بالمجان للمرضى وسيتم توفيرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

