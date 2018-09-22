محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف.. ويشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد ..ويؤكد: القيادة السياسية مهتمة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج:

يوجه بتحسين نسب التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد

برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ممول من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار

إعداد تقرير مفصل عن مشروع صرف صحى قرية ادفا المتوقف

تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين وسوف تساهم بقوة فى تحسين الخدمات

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بضرورة تحسين نسب التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة بخطة 2017/2018 ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار مخصصة لمحافظتى سوهاج وقنا.وكلف المحافظ بالوقوف على المعوقات التى تعوق تنفيذ بعض المشروعات والعمل على تذليلها فورا، والوصول إلى نتائج فعلية على ارض الواقع يلمسها المواطن، على أن يتم إعداد تقرير من الجهات المختصة بالموقف المالى والتنفيذى لتلك المشروعات،مشيرا إلى أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا القرض لتحقيق التنمية المستدامة على ارض المحافظة .جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بديوان المحافظة بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر الحادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان المحافظة واللواء محمد بدرى، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، واعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالديوان ومديرى ادارات الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط والمشتريات بالديوان العام ,وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المدرجة بخطة 2017/2018 .وكلف المحافظ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد تقرير مفصل عن مشروع صرف صحى قرية ادفا المتوقف والذى بلغت نسبة التنفيذ به 90%، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب لاستكمال المشروع والجدول الزمنى المقترح للانتهاء من نسبة الـ 10% المتبقية لاستكمال المشروع.وأكد الانصارى أن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة للمواطنين وسوف تساهم بقوة فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمختلف مدن وقرى المحافظة.