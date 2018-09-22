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ديني

لجنة الفتوى توضح حكم دفع زكاة المال للأخ الموظف

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة يكون فيها دفع الزكاة للأخ، ولو كان يعمل بوظيفة وله دخل ثابت، أولى من غيره.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إخراج زكاة المال لأخي مع العلم أنه يعمل ؟»، أنه فإذا ثبت أن أحد إخوانك لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأهله النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء، كان ذلك من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة، ووقتئذ كان دفع الزكاة له أولى من غيره، للقرابة التي بينكما.

واستشهد بحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة»، مشيرة إلى أنه إذا كان أحد إخوانك يستطيع النفقة على نفسه وأهله النفقة اللازمة ويعجز عن كماليات حياته وما ليس بضروري فيها، فليس مستحقا للزكاة، ولا يجزيء إخراج الزكاة له.

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