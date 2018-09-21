شاهد.. كيف تغيرين طباع زوجك البخيل؟.. الشارع يجيب

عرض برنامج "نهاية الأسبوع" المذاع على قناة "دريم"، تقرير فيديو من الشارع المصري، لمعرفة رأى المواطنين في طريقة التعامل مع الزوج البخيل.



وقالت إحدى السيدات: "مفيش حد بيعرف يغير حاجة في جوزه فلو هو بخيل هيفضل بخيل، مؤكدة أن هذه الأشياء طبيعة في شخصية بعض الرجال".



فيما ذهب مواطن آخر إلى أنه من الصعب أن تغير الزوجة هذا الأمر في زوجها، ولكن النصيحة مطلوبة لأن هذا مرض".

