ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:57 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إنطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للكاراتية للأعمار السنية 12 و 18 سنة بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة تمثل قطاعات جنوب الصعيد وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور صالح عتريس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه وأحمد النجار رئيس منطقة الكاراتية بأسوان.

قدم حجازى الشكر للإتحاد المصرى للكاراتية برئاسة الكابتن محمد الدهراوى لإختيار أسوان لاستضافة فعاليات هذه البطولة الرياضية الكبيرة.

وأشار حجازى إلى حرص المحافظة المتواصل لدعم وتنشيط حركة السياحة الرياضية من خلال استعدادها الدائم لاحتضان وإستضافة كافة الفعاليات والمنافسات بمختلف الألعاب الرياضية وذلك نظرًا لما تمتلكه أسوان من المقومات الرياضية والسياحية والبنية الأساسية المتمثلة فى الفنادق والملاعب والمطارات، فضلًا بأنها تتميز بالمناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة وطيبة وبشاشة أهلها وحسن استقبالهم للضيوف ليؤهلها كل ذلك لأن تكون مقصدًا لإستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من المعسكرات أو المباريات المحلية والدولية.

أكد النجار بأن فعاليات البطولة يشارك فيها لاعبين ولاعبات من 5 محافظات وهى سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان.

وأوضح أن الفعاليات تضمنت منافسات للكاتا والكوميتيه ويقوم بالتحكيم فيها 10 حكام دوليين وقاريين ومن الاتحاد المصرى، وقد اختتمت فعاليات البطولة بقيام نائب محافظ أسوان بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى فى هذه البطولة.
نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور
نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد يقود هجوم أهلي جدة أمام الحزم بالدوري السعودي

شاهد.. ممثلة تصفع سيدة من الجمهور على الهواء مباشرة

قرار مهم من وزارة التموين يخص إضافة المواليد.. تعرف على التفاصيل

مدرب ريال مدريد يخرج عن صمته ويدافع عن كريستيانو رونالدو

من الشباك.. شاب يطلب الزواج من حبيبته بطريقة مجنونة.. فيديو

ننشر صورة المتهم بارتكاب مذبحة الحوامدية

وفاة المنتج سمير خفاجي عن عمر 88 عاما

التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس الحكومية لعام 2018/2019

مدرب ليفربول يسخر من منتقدي محمد صلاح

مدرب الأهلي يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة هورويا

قبيلة الغفران القطرية تكشف تفاصيل تهجير تميم 6 آلاف مواطن. ..فيديو

هيثم رمزى: عرضنا تابلت تطوير التعليم على كبرى الشركات العالمية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة.. دينا الشربينى الأبرز

النجوم يتنافسون على أجمل بدلة في الجونة.. وشريف منير يكسر القاعدة.. صور

7 نجمات أخفقن في اختيار إطلالتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

نجوم ونجمات أثاروا الجدل خلال مهرجان الجونة..صور

الفساتين السوداء تسيطر على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

فيديو

دوري أبطال أفريقيا .. خناقة شوارع بين لاعبي الترجي والنجم
أبطال أفريقيا.. الترجي يسجل الهدف الأول في شباك النجم ويثبت أقدامه في الدور قبل النهائي
مصطفى بكري يطالب بمواجهة الحملات الغربية الممنهجة
آسر ياسين: مهرجان الجونة لا يقل عن كان السينمائي.. فيديو
المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربي بثنائية فى 65 دقيقة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟