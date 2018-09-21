نائب محافظ أسوان يوزع جوائز للفائزين فى بطولة للكاراتيه.. فيديو وصور

تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إنطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للكاراتية للأعمار السنية 12 و 18 سنة بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة تمثل قطاعات جنوب الصعيد وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور صالح عتريس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه وأحمد النجار رئيس منطقة الكاراتية بأسوان.



قدم حجازى الشكر للإتحاد المصرى للكاراتية برئاسة الكابتن محمد الدهراوى لإختيار أسوان لاستضافة فعاليات هذه البطولة الرياضية الكبيرة.



وأشار حجازى إلى حرص المحافظة المتواصل لدعم وتنشيط حركة السياحة الرياضية من خلال استعدادها الدائم لاحتضان وإستضافة كافة الفعاليات والمنافسات بمختلف الألعاب الرياضية وذلك نظرًا لما تمتلكه أسوان من المقومات الرياضية والسياحية والبنية الأساسية المتمثلة فى الفنادق والملاعب والمطارات، فضلًا بأنها تتميز بالمناخ الآمن والشمس المشرقة والطقس الدافئ والطبيعة الخلابة وطيبة وبشاشة أهلها وحسن استقبالهم للضيوف ليؤهلها كل ذلك لأن تكون مقصدًا لإستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة من المعسكرات أو المباريات المحلية والدولية.



أكد النجار بأن فعاليات البطولة يشارك فيها لاعبين ولاعبات من 5 محافظات وهى سوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان.



وأوضح أن الفعاليات تضمنت منافسات للكاتا والكوميتيه ويقوم بالتحكيم فيها 10 حكام دوليين وقاريين ومن الاتحاد المصرى، وقد اختتمت فعاليات البطولة بقيام نائب محافظ أسوان بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى فى هذه البطولة.