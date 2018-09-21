ضبط عاطل بحوزته 5 فرش حشيش في حملة أمنية بطنطا

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم عاطل مسجل خطر بحوزته 5 فرش حشيش، في حملة أمنية بشوارع طنطا لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوى المحافظة.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن النقيب حسن داود معاون مباحث مركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو عبدالله ج تاجر حشيش ومقيم كفر عصام وبحوزته 5 فرش حشيش ومبلغ مالى من متحصلات الاتجار وسيارة ملاكي وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

