استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 30 خلال مواجهات في غزة

استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب العشرات بجروح مختلفة واختناقات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " عن مصدر طبي بمدينة غزة قوله :" إن شاب في العشرينات من عمره استشهد وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، ولم تعرف هويته حتى اللحظة، فيما أصيب أكثر من 40 مواطنا بجروح مختلفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمئات المواطنين المشاركين في مسيرات شعبية سلمية انطلقت اليوم الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة ووصل جميع المصابين إلى مستشفيات القطاع وإلى النقاط الطبية الميدانية على طول الشريط الحدودي شرق القطاع لتلقي العلاج.



وكان المئات من الفلسطينيين بدأوا بالتوافد إلى مناطق مراكز مخيمات العودة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتحديدًا شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع وشرق مخيم البريج وسطه، وشرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، للتأكيد على حق العودة للديار الفلسطينية، للأسبوع السادس والعشرين على التوالي.



وبحسب "وفا" فقد أصيب 41 مواطنًا نقل 30 منهم للمستشفيات، بينهم 21 أصيبوا بالرصاص الحي، منهم ثلاثة وصفت جروحهم بالخطيرة.



وأطلقت دبابات الاحتلال قذيفة مدفعية قرب حشود المواطنين على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، فيما قصفت طائرة إسرائيلية من دون طيار بصاروخين موقعا شرق المدينة ودمرته بالكامل.