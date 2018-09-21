ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الشرطة البرازيلية: اعتقال أحد كبار ممولي حزب الله المصنف إرهابيا في أمريكا

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:46 م
الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
ا ش ا
أعلنت السلطات البرازيلية القبض على أسعد أحمد بركات، الذي يعد أحد كبار ممولي حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.

وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، :"أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيجواسو الحدودية، اليوم".

وكانت باراجواي أعلنت في أواخر أغسطس الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق بركات.

وجاءت المذكرة بعد أن أمر رئيس باراجواي، ماريو عبده بينيتيز، بفتح التحقيق بشأن الرجل، في خطوة اعتبرت تحولا في سياسات حكومات في أمريكا اللاتينية بشأن "غض الطرف" عن نشاطات الميليشيات.

يذكر أن بركات قد حصل على جنسية باراجواي عام 1989، لكنها سحبت منه في عام 2003 بموجب قرار من محكمة العدل العليا، إلى أن تمكن في أبريل الماضي من الحصول على جواز سفر جديد.

وينتمي بركات لعائلة لبنانية، ويدير أنشطة إجرامية في "منطقة الحدود الثلاثية" بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بركات عام 2004 لتمويله حزب الله، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في عام 2006.

ترشيحاتنا

قرار مهم من وزارة التموين يخص إضافة المواليد.. تعرف على التفاصيل

بكري يكشف مخطط جماعة الإخوان الارهابية ضد مصر بنيويورك

رغم عدم ترشحه.. ميسي يحضر حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

صدمة كبيرة لـ محمد صلاح قبل مباراة ساوثهامبتون

رئيس نادي يوفنتوس يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو بعد طرده.. صور

إسرائيل تستعد لـ الخطر الأكبر ضد منشآتها النووية

منتصر الرفاعي يجيب عن السؤال: ماذا لو تم احتجاز صلاح فى مطار أذربيجان!

تعرف على صاحبة فيديو عادل إمام على السوشيال ميديا.. فيديو

كندا ترفع الراية البيضاء أمام السعودية

مساعد وزير الخارجية السابق يكشف أجندة السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو

مدرب ريال مدريد يخرج عن صمته ويدافع عن كريستيانو رونالدو

ننشر صورة المتهم بارتكاب مذبحة الحوامدية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة.. دينا الشربينى الأبرز

النجوم يتنافسون على أجمل بدلة في الجونة.. وشريف منير يكسر القاعدة.. صور

7 نجمات أخفقن في اختيار إطلالتهن في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

نجوم ونجمات أثاروا الجدل خلال مهرجان الجونة..صور

الفساتين السوداء تسيطر على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

فيديو

دوري أبطال أفريقيا .. خناقة شوارع بين لاعبي الترجي والنجم
أبطال أفريقيا.. الترجي يسجل الهدف الأول في شباك النجم ويثبت أقدامه في الدور قبل النهائي
مصطفى بكري يطالب بمواجهة الحملات الغربية الممنهجة
آسر ياسين: مهرجان الجونة لا يقل عن كان السينمائي.. فيديو
المقاصة يتقدم على الإنتاج الحربي بثنائية فى 65 دقيقة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟