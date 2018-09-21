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رياضة

قمصان يقود تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة للتصويبات على المرمى من مختلف الزوايا في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ستاد السلام.

وأدى مجموعة من اللاعبين فقرة خاصة للتصويبات، تحت قيادة سامي قمصان المدرب المساعد.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة قبل نهاية المران وفقًا لتعليمات باتريس كارتيرون، المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة هورويا الغيني في التاسعة مساء الغد في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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