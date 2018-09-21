صدمة كبيرة لـ محمد صلاح قبل مباراة ساوثهامبتون

تلقى المحترف الدولي المصري محمد صلاح،لاعب فريق ليفربول الانجليزي،صدمة قوية وذلك على هامش ازمته الاخيرة مع فريق الريدز وتراجع مستواه خلال المباراة الماضية.



وتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين المستغنى عنهم في لعبة الفانتازي قبل بداية الجولة السادسة بالدوري الانجليزي وذلك بسبب تراجع مستواه الجولات الماضية.



واستغنى اكثر من 286 الف شخص من لاعبي لعبة الفانتازي عن محمد صلاح وذلك بسبب تراجع مستواه ليحتل بهذا الرقم المركز الاول بينما يأتي خلفه هينريك مخيتاريان لاعب ارسنال حيث استغنى عنه اكثر من 248 الف شخص.



على جانب آخر أصبح إدين أزار نجم تشيلسي أكثر لاعب يتم شراؤه في الفانتازي منذ نهاية الجولة الخامسة وحتى قبل ساعات من انطلاق الجولة السادسة حيث اشتراه ما يقالب من 485 شخصا.



ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه فريق ساوثهامبتون يوم الغد السبت في ملعب الانفيلد في اطار الجولة السادسة بالدوري الانجليزي.