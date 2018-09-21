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مؤشرات تدل على تعرض هاتفك المحمول للاختراق .. فيديو

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:34 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال المهندس عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن اختراق الهواتف المحمولة يمكن ان يكون على هيئة تطبيقات غير محترمة تسرق البيانات، أو عن طريق أكواد خبيثة وفيروسات.

وأضاف " عبد المنعم" في حواره مع الإعلامية إيمان سعيد في برنامج " الجمعة في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك مجموعة من المؤشرات تدل على تعرض الهاتف المحمول إلى الإختراق ومنها:" اكتشاف تواجد ملفات على الهاتف غير معلومة بالنسبة لصاحب الهاتف، أو مسح ملفات بشكل مفاجئ، أو تغيير تاريخ الإتصال بالملفات المتواجدة على الهاتف وإجراء تعديل عليها".

وتابع:" إرسال رسائل إلى أخرين بدون إذن من صاحب الهاتف المحمول، واستخدام كثيف وغير مبرر للإنترنت بشكل يزيد عن المعدل الطبيعي لصاحب الهاتف المحمول، من مؤشرات تعرض الهاتف للإختراق".

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