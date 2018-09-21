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رياضة

الأهلي يعلن نفاد تذاكر مباراة هورويا كوناكري

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي نفاد تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة المقرر لها مساء غد أمام هورويا كوناكري.

وقال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة: "نفاد تذاكر مباراة النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة غدًا السبت مع هورويا كوناكري الغيني تؤكد مجددًا على عظمة جمهور الأهلي ورغبته الصادقة في دعم النادي في كل الأحوال".

ويستعد الأهلي لمواجهة هورويا الغيني في التاسعة مساء الغد في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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