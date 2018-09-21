إعلان الطوارئ شمالي المكسيك لاجتياح فيضانات عارمة ولاية سينالوا

أعلنت السلطات المكسيكية حالة الطوارئ في 11 بلدية في ولاية سينالوا شمالي البلاد إثر مقتل 3 أشخاص على الأقل بعد اندلاع فيضانات ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن صورًا منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت حجم الأمطار التي أغرقت الشوارع بشكل كبير وجرفت السيارات، مضيفة أن الجنود المكسيكيين تجولوا في الشوارع لإنقاذ السكان المحليين ونقلهم لمناطق آمنة.



ونقلت الشبكة عن حكومة ولاية سينالوا قولها إن أكثر من ألفيّ شخص تركوا مناطق الفيضانات وتم إنشاء 13 مأوى لهم.



بدوره، أعلن المدعي العام في الولاية، خوان خوسيه ريوس استافيلو، عن غرق شخص ومقتل اثنين آخرين بسبب الصعق الكهربائي، فيما فقد 3 أشخاص في مدينة كولياكان.