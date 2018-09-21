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مصطفى بكري يشهد جلسة صلح بين عائلتين في قضايا ثأر بحلوان

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:55 م
النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري
ماجدة بدوي
شهد النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، الصلح الذي اقيم اليوم بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان في قضية ثأر بين عائلتي الدريري التي تنتمي لمحافظة سوهاج وعائلة خليل التي تنتمي إلى محافظة أسيوط.

حضر الصلح اللواء علاء عطية مساعد مدير أمن القاهرة للجنوب والعميد بدوي هاشم مأمور قسم حلوان والعميد حازم سعيد فرقة مباحث جنوب والمقدم هاني ابوعلم رئيس مباحث حلوان كما شارك الصلح اللواء د عبد النعيم حامد مساعد وزير الداخلية السابق والعديد من القيادات ورموز العائلات وآلاف المواطنين.

وقدم المتهمون القودة وانتهي الأمر بالعفو والتصالح برعاية مصطفى محمود أحد أبرز كبار أعيان حلوان.

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