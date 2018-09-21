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رياضة

هورويا يتدرب بأهلي مدينة نصر بدلا من السلام

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:43 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اختتم فريق هورويا كوناكري الغيني منذ لحظات، مرانه الرئيسي، اليوم الجمعة، على ملعب فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وذلك قبل التوجه إلى ملعب السلام، لمعاينته، وحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بمشاركة المدير الفني، وكابتن الفريق.

وتواجد على رأس بعثة هورويا كلٌ من: أنطونيو سوار مامادو، رئيس النادي، ونجله؛ سواري سفيان، الرئيس التنفيذي للنادي.

وكان الفريق الغيني قد فضّل إقامة مرانه الرئيسي في تمام السادسة مساء اليوم، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، بدلا من إقامته على ملعب السلام، وبحضور وسائل الإعلام.

ويقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق هورويا كوناكري الغيني، وكابتن الفريق، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على قاعة المؤتمرات، بملعب السلام، كما كان محددًا سلفًا.

ويلتقي، غدا السبت، الأهلي وهورويا على ملعب السلام، في التاسعة مساءً، ويسعى الأهلي خلالها للفوز بأي نتيجة لضمان الحصول على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة، خاصة بعدما انتهت مباراة الذهاب في كوناكري بالتعادل السلبي.

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