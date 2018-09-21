البرازيل توجه ضربة قاسية لحزب الله

أعلنت السلطات البرازيلية، الجمعة، القبض على أسعد أحمد بركات أحد كبار ممولي حزب الله المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيجواسو الحدودية، بحسب "سكاي نيوز".



وأعلنت باراجواي في نهاية أغسطس الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق بركات، وجاءت المذكرة بعد أن أمر رئيس باراجواي، ماريو عبده بينيتيز، بفتح تحقيق بشأن الرجل،



يذكر أن بركات حصل على جنسية باراجواي عام 1989، لكنها سحبت منه في 2003 بموجب قرار من محكمة العدل، إلا أنه تمكن في أبريل الماضي من الحصول على جواز سفر جديد.



وينتمي بركات لعائلة لبنانية، ويدير أنشطة إجرامية في "منطقة الحدود الثلاثية" بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بركات في 2004 لتمويله حزب الله، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في عام 2006.