أبطال أفريقيا.. الترجي يسجل الهدف الأول في شباك النجم ويثبت أقدامه في الدور قبل النهائي

تمكن فريق الترجي التونسي، من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه النجم الساحلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل كوليبالي لاعب الترجي هدفا عالميا في الدقيقة 87 من عمر اللقاء بعد مراوغة لاعبي النجم الساحلي من منتصف الملعب والوصول إلى منطقة الجزاء وتسجيل الهدف على يسار حارس المرمى.



وبهذا الهدف يصبح مجموع نتيجة مباراة الذهاب وهذه المباراة 3-1، لصالح الترجي ليثبت أقدامه في الوصول إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية.