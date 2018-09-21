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أخبار العالم

شاهد.. انهيار أرضي مرعب في الفلبين بسبب إعصار ماكنجوت

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:57 م
من إعصار ماكنجوت
من إعصار ماكنجوت
حسام رضوان
أسفر انهيار أرضي في مقاطعة سيبو في الفلبين، عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تسبب الانهيار في تحول المنازل الواقعة عند سفوح التلال إلى أنقاض.

وأضافت أن الانهيار الأرضي جاء بعد أيام من إعصار مانجكوت، الذي تسبب في الكثير من الدمار بالبلاد، ومقتل أكثر من 80 شخصا.



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