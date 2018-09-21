شاهد.. انهيار أرضي مرعب في الفلبين بسبب إعصار ماكنجوت

أسفر انهيار أرضي في مقاطعة سيبو في الفلبين، عن مقتل أكثر من 20 شخصا.



وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تسبب الانهيار في تحول المنازل الواقعة عند سفوح التلال إلى أنقاض.



وأضافت أن الانهيار الأرضي جاء بعد أيام من إعصار مانجكوت، الذي تسبب في الكثير من الدمار بالبلاد، ومقتل أكثر من 80 شخصا.







