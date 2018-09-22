ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

علامات على إصابتك بالزهايمر..التوقف أثناء الكلام ونسيان الأسماء

السبت 22/سبتمبر/2018 - 02:31 ص
الزهايمر - صورة ارشيفية
الزهايمر - صورة ارشيفية
آية التيجي
في اليوم العالمي للزهايمر فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انه قد تكون الوقفات في الكلام واتخاذ الشخص وقت أطول للتحدث من العلامات المبكرة على التراجع العقلي .

وقد وجدت دراسة في يوليو 2017 أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر والذين يتعرضون لخطر الإصابة بالمرض أقل قدرة على التعبير عن أفكارهم وتقليص طلاقة التحدث لديهم.

كما أنهم يستخدمون كلمات مثل "هو" أو "هم" بدلًا من أسماء محددة للأشياء ويتحدثون بجمل أقصر.

وقد أجرى الباحثون ، من جامعة ويسكونسن-ماديسون ، اختبارًا لوصف الصورة على 400 شخص يتمتعون بصحة جيدة تتضمن المشاركة في عرض صورة والإجابة على سؤال متعدد الخيارات حول هذا الموضوع.

وقام قد أن قام الباحثون بإجراء نفس الاختبار على 264 شخصًا في الخمسينات والستينات، وكان معظمهم مصابين بمرض الزهايمر وكانت نتائج الاختبارين متقاربة.

ترشيحاتنا

رئيس تنزانيا يتخذ قرارات عاجلة بشأن العبارة المنكوبة

للمرة الثانية.. نيويورك تايمز تستفز ترامب: مسئول بارز يخطط لعزل الرئيس

داعية إسلامي: لا يليق بالرجل مساعدة المرأة في الأعمال المنزلية.. فيديو

شاهد.. مسن وابنه يقتلان جارهما بسبب القمامة

بكرى يوجه الشكر لوزارة الداخلية بسبب جهودها لخدمة المواطنين

وفاق سطيف يطيح بالوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. بث مباشر لاستقبال الرئيس السيسي في نيويورك

بكري: السيسي كرم أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد ومرسي عزل أهلها

بشرى: باتريك ديمبسي يصل مهرجان الجونة السينمائي

زكريا ناصف يهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة الأهلي مع السوبر المصري السعودي.. فيديو

حريق يوقف عرض فيلم يوم الدين ضمن مهرجان الجونة

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..20 صورة تكشف تفاصيل جديدة في ترميم ضريح زين العابدين الأثري

شخص في زى الأزهر يثير الجدل بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

قرية أبو زعبل تغرق في الصرف الصحي ..صور

شيرى عادل ومحمد أبو داوود في عزاء جميل راتب..فيديو وصور

فيديو

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو
فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة
مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو
طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة
أستاذة باطنة: المصريون أكثر شعوب العالم إصابة بالسكري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟