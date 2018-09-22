علامات على إصابتك بالزهايمر..التوقف أثناء الكلام ونسيان الأسماء

في اليوم العالمي للزهايمر فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية انه قد تكون الوقفات في الكلام واتخاذ الشخص وقت أطول للتحدث من العلامات المبكرة على التراجع العقلي .



وقد وجدت دراسة في يوليو 2017 أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لمرض الزهايمر والذين يتعرضون لخطر الإصابة بالمرض أقل قدرة على التعبير عن أفكارهم وتقليص طلاقة التحدث لديهم.



كما أنهم يستخدمون كلمات مثل "هو" أو "هم" بدلًا من أسماء محددة للأشياء ويتحدثون بجمل أقصر.



وقد أجرى الباحثون ، من جامعة ويسكونسن-ماديسون ، اختبارًا لوصف الصورة على 400 شخص يتمتعون بصحة جيدة تتضمن المشاركة في عرض صورة والإجابة على سؤال متعدد الخيارات حول هذا الموضوع.



وقام قد أن قام الباحثون بإجراء نفس الاختبار على 264 شخصًا في الخمسينات والستينات، وكان معظمهم مصابين بمرض الزهايمر وكانت نتائج الاختبارين متقاربة.