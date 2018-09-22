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ثقافة

ثقافة البحيرة تواصل احتفالاتها بالعيد القومي

السبت 22/سبتمبر/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحيرة استمرارا لمشاركة الهيئة في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ففي إيتاي البارود أقام الفرع احتفالية بالعيد القومي تضمنت محاضرة بعنوان "المعالم التاريخية لمحافظة البحيرة" ألقاها د. ماهر أبو السعيد أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة دمنهور، تلاها فقرة شعر عن محافظة البحيرة ومسابقة ثقافية.

واختتم الحفل بعرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للأطفال، بجانب محاضرة عن الهجرة دروس وعبر ألقاها الشيخ عماد يعقوب ببيت الثقافة.

كما احتفلت مكتبة الشرطة الثقافية بختام النشاط الصيفى والعيد القومى، تضمن مناقشة كتاب "تلال وآثار محافظة البحيرة" تأليف د. أحمد الأدهم وورشة أدبية وأخرى فنية للأطفال ختاما للنشاط الصيفى.

وفي درشاي أقامت المكتبة الثقافية ندوة بعنوان "العيد القومى لمحافظة البحيرة"، وعقد بيت ثقافة بدر التحرير محاضرة بعنوان "من وحى الهجرة النبوية".

كما أقامت مكتبة حوش عيسى محاضرة عن "أعياد البحيرة"، ونظم قصر ثقافة دمنهور عرض مسرح عرائس للأطفال بحضانة كارتونيتو بدمنهور وناقش بيت ثقافة كوم حمادة كتاب بعنوان "الإمام محمد عبده" تأليف عبد الرشيد عبد العزيز ناقشه ياسر الصاوى.

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