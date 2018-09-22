طلاب مصريون يشاركون في الدورة الـ30 من مسابقة الاتحاد الأوروبي للعلماء الشباب

قالت سها جندي سفير مصر لدى أيرلندا، إنه تم اختيار ثلاثة مشاريع لطلبة مصريين للمشاركة في الدورة الـ 30 من مسابقة الاتحاد الأوروبي للعلماء الشباب والتي تم عقدها هذا العام في مدينة دبلن خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر الجاري.. موضحة أن المسابقة كانت تهدف إلى تبادل الخبرات بين العلماء الشباب وتواصلهم مع أبرز العلماء الأوروبيين.



وأضافت السفيرة المصرية سها جندي - في تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن وزيرة التعليم العالي الإيرلندية ميتشيل أوكونور شاركت في حفل توزيع جوائز المسابقة، والتي تنافست فيها مشاريع الطلبة المصريين مع أكثر من 70 مشروعًا مقدمة من العديد من دول العالم من داخل وخارج دول الاتحاد الأوروبي.



وأشارت إلى أن مشاريع الطلبة المصريين تضمنت تقديم حلول علمية مبتكرة في مجالات الكيمياء (مشروع بحثي في مجال التكنولوجيا الحيوية)، والطب ( مشروع بحثي لإنتاج مادة موضعية لالتئام الجروح العميقة دون جراحة)، والبيئة (مشروع إنتاج طوب رملي قوي رخيص السعر وصديق للبيئة).



وأعربت السفير سها جندي عن تقديرها وتشجيعها للمجهود الكبير الذي قام به الطلبة المصريين (روان ضحا، آلاء السطوحي، محمد عصام شعبان، عبد الله إمام، لورا مطر، أغاريد الحريري)، موضحة أنه على الرغم من عدم حصولهم على جائزة رسمية في المسابقة، فقد نجحوا في تمثيل مصر تمثيلا مشرفًا، كما عبرت عن تطلعها إلى الاستفادة العملية من تلك الأفكار الخلاقة للمبدعين الشباب في مصر، خصوصًا وأن تلك المشروعات هامة ومواكبة للتطورات العالمية ويمكن تنفيذها لتطوير مجالي الطب والبحوث الكيماوية والصناعات البيئية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية في مصر.