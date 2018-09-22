ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 26 متهما في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات الجيزة جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 26 متهمًا بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم وأحمد صبحى عباس.

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ومنهم 3 هاربين، أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بالأسلحة والأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

ترشيحاتنا

مي عز الدين تكشف عن أسوأ موقف محرج تعرضت له مع معجبة.. فيديو

شاهد.. بث مباشر لاستقبال الرئيس السيسي في نيويورك

زكريا ناصف يعلن عن دعم سيراميكا كليوباترا للموهوبين عبر صدى البلد.. فيديو

أون سبورت تحصل على حقوق بث حفل اختيار أحسن لاعبي العالم

الأمن التونسي يخرج الجمهور بقنابل مسيلة للدموع عقب مباراة الترجي والنجم

داعية إسلامي: لا يليق بالرجل مساعدة المرأة في الأعمال المنزلية.. فيديو

برج القاهرة يتزين باللون الأخضر احتفالا بالعيد الوطنى للسعودية

تطوير العشوائيات: مصر خالية من المناطق الخطرة بحلول 2019

وزيرة الثقافة: دقيقة حدادا على روح سمير خفاجي فى جميع مسارح الدولة

شاهد.. مسن وابنه يقتلان جارهما بسبب القمامة

عمرو سعد يكشف عن سر مظهره في مهرجان الجونة السينمائي.. فيديو

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..20 صورة تكشف تفاصيل جديدة في ترميم ضريح زين العابدين الأثري

شخص في زى الأزهر يثير الجدل بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

قرية أبو زعبل تغرق في الصرف الصحي ..صور

شيرى عادل ومحمد أبو داوود في عزاء جميل راتب..فيديو وصور

فيديو

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو
فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة
مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو
طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة
أستاذة باطنة: المصريون أكثر شعوب العالم إصابة بالسكري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟