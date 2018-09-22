انطلاق مؤتمر تطوير الجودة في مصر.. الأسبوع المقبل

قال شادى الصفتى، الخبير في مجال إدارة الجودة، إن انطلاق فعاليات مؤتمر "تطوير الجودة" فى مصر، الأسبوع المقبل، تهدف إلى تطوير كوادر مصرية فى مجال إدارة الجودة من خلال نقل الخبرات العالمية ومواكبة الحداثة والتكنولجيا الرقمية فى هذا المجال باستخدام أحدث الأساليب الخاصة بالتحكم فى الجودة.
وأضاف المهندس محمد الدمرداش مدير التصنيع في إحدى الشركات العالمية، أن المؤتمر سيكون له دور فعال في نقل الخبرات العالمية في مجال إدارة الجودة، وأن المؤتمر سيكون بداية على الطريق الصحيح لتطوير الصناعة في مصر وفتح افاق التصدير.
فيما أعربت الدكتورة مها الغنيمى، استشارى الجمعية الأمريكية للجودة بمصر، أن مؤتمر "تطوير الجودة" لن يقتصر على فئة عمرية محددة بل سيفتح المجال أمام الشباب المتميز للمشاركة الفعالة فى التنظيم وعرض الأفكار الجديدة والمبتكرة لتطوير ثقافة الجودة فى مصر.
وأضاف المهندس محمد الدمرداش مدير التصنيع في إحدى الشركات العالمية، أن المؤتمر سيكون له دور فعال في نقل الخبرات العالمية في مجال إدارة الجودة، وأن المؤتمر سيكون بداية على الطريق الصحيح لتطوير الصناعة في مصر وفتح افاق التصدير.
فيما أعربت الدكتورة مها الغنيمى، استشارى الجمعية الأمريكية للجودة بمصر، أن مؤتمر "تطوير الجودة" لن يقتصر على فئة عمرية محددة بل سيفتح المجال أمام الشباب المتميز للمشاركة الفعالة فى التنظيم وعرض الأفكار الجديدة والمبتكرة لتطوير ثقافة الجودة فى مصر.