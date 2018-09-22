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اقتصاد

انطلاق مؤتمر تطوير الجودة في مصر.. الأسبوع المقبل

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
شادى الصفتى، الخبير
شادى الصفتى، الخبير في مجال إدارة الجودة
محمد صبيح
قال شادى الصفتى، الخبير في مجال إدارة الجودة، إن انطلاق فعاليات مؤتمر "تطوير الجودة" فى مصر، الأسبوع المقبل، تهدف إلى تطوير كوادر مصرية فى مجال إدارة الجودة من خلال نقل الخبرات العالمية ومواكبة الحداثة والتكنولجيا الرقمية فى هذا المجال باستخدام أحدث الأساليب الخاصة بالتحكم فى الجودة.

وأضاف المهندس محمد الدمرداش مدير التصنيع في إحدى الشركات العالمية، أن المؤتمر سيكون له دور فعال في نقل الخبرات العالمية في مجال إدارة الجودة، وأن المؤتمر سيكون بداية على الطريق الصحيح لتطوير الصناعة في مصر وفتح افاق التصدير.

فيما أعربت الدكتورة مها الغنيمى، استشارى الجمعية الأمريكية للجودة بمصر، أن مؤتمر "تطوير الجودة" لن يقتصر على فئة عمرية محددة بل سيفتح المجال أمام الشباب المتميز للمشاركة الفعالة فى التنظيم وعرض الأفكار الجديدة والمبتكرة لتطوير ثقافة الجودة فى مصر.

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